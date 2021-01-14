Сайт Sina: если бы Греция попыталась захватить российское судно «Адлер» силой, то ее спецназ пришлось бы спасать от флота РФ

Аргументы Недели → В мире 13+

14 января 2021, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Российский корабль, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах китайских интернет-СМИ появилась публикация, посвященная высадке греческого спецназа для проверки на российское грузовое судно «Адлер» в Средиземном море.

Как пишет портал Sina, между военными и моряками из РФ, вероятно, произошел «обмен любезностями». В пользу этой версии говорит то, что после проверки была сделана общая фотография.

Если бы входящая в Североатлантический альянс Греция попыталась захватить «Адлер» силой, то ее спецназовцев пришлось бы спасать от находящегося в Средиземном море российского флота, говорится в процитированном материале.

Как сообщалось ранее сегодня, тот же самый ресурс высказал точку зрения, по которой американские авианосцы не могут эффективно защититься от ракет «Кинжал» и «Циркон».