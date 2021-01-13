Спецназ Греции – страны НАТО – высаживался для проверки на российское грузовое судно в Средиземном море

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13 января 2021, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Греческие военные, Wassilios Aswestopoulos / globallookpress.com

Спецназ Греции, которая входит в Североатлантический альянс, высаживался для проверки на российское грузовое судно «Адлер» в Средиземном море. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной интернет-прессы.

Портал Avia.pro информирует, что греческий военный корабль продолжительное время преследовал «Адлер», после чего на его борт высадились спецназовцы. Военные проверили груз, перевозимый судном, полагая, что там может находиться оружие. Оно найдено не было, отмечается в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе тот же самый сетевой ресурс написал, что Афины могли бы вооружиться российскими комплексами «Бал» в целях усмирения турецкого флота.