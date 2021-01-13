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Кальюлайд назвала кандидата на пост главы правительства Эстонии

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кальюлайд назвала кандидата на пост главы правительства Эстонии
Керсти Кальюлайд. Фото: сайт Кремля

Премьер-министром Эстонии может стать лидер оппозиционной Реформистской партии Кая Каллас. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд.

«Сегодня я сделаю предложение Кае Каллас сформировать новое правительство. Жителям Эстонии необходимо руководство, которое заслуживает доверия», - сказала Кальюлайд на пресс-конференции.

Премьер Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас заявил, что уходит в отставку из-за затронувшего партию коррупционного скандала.

Ранее сообщалось, что Кальюлайд хотела бы увидеть Путина на Всемирном конгрессе финно-угорских народов.

ДВа

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