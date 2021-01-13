Правительство Эстонии сложит полномочия в связи с решением премьера Юри Ратаса подать заявление об уходе

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13 января 2021, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Юри Ратас, фото: facebook.com/ratasjurirus/

Правительство Эстонии сложит полномочия в связи с решением премьер-министра Юри Ратаса подать заявление об уходе с должности. Во вторник, 12 января, правящей партии Центра, которую возглавляет Ратас, и пяти гражданам было предъявлено подозрение в коррупции.

Под подозрение попали генсек партии Михаил Корб, советник министра финансов Керсти Крахт, бизнесмен Хиллар Тедер. Имена еще двоих подозреваемых пока не названы.

По версии следствия, Тедер и Корб договорились в 2020 году, что предприниматель пожертвует партии перед местными выборами до миллиона евро, в ответ связанная с Тедером фирма Porto Franco получит через созданный министерством экономики и коммуникации фонд KredEx кредит в 40 млн евро.

Тедер 1 июля и 9 сентября пожертвовал партии Центра по 30 000 евро. Совет Kredex обсудил выделение кредита Porto Franco в начале июля, а правительство одобрило этот кредит 3 сентября.

Тедер и Крахт также подозреваются в соглашении об отмывании денег, заключенном с целью сокрытия передачи взятки.

Юри Ратас после заседания правления партии заявил, что уходит в отставку. Он намерен сегодня утром я отнести президенту Эстонии Керсти Кальюлайд свое заявление об отставке.

Как он отметил, что его "заявлением нынешняя правительственная коалиция прекращает существование".

Юри Ратас заявил, что на посту премьера "не принимал злонамеренных или заведомо неправильных решений".

По его словам, генпрокурор и гендиректор полиции безопасности только что ему подтвердили, что у них нет к нему претензий.

Ратас возглавил правительство Эстонии в ноябре 2016 год. "В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор", - написал он в соцсети Facebook.