ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Кальюлайд хотела бы увидеть Путина на Всемирном конгрессе финно-угорских народов

, 21:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Кальюлайд хотела бы увидеть Путина на Всемирном конгрессе финно-угорских народов
Керсти Кальюлайд и Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что летом 2021 года хотела бы увидеть Владимира Путина на Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Тарту.

Эстонский лидер отметила, что «это приглашение Путину от Конгресса финно-угорских народов, а не от меня». Тем не менее, по словам Кальюлайд, она «была бы рада, если бы мы смогли обсудить тему финно-угорских народов и другие совместные вопросы».

«Разные мнения не означают, что нам не следует общаться. Всегда надо исходить из принципов Европейского союза, но общаться надо», – отметила президент Эстонии.

Кальюлайд добавила, что не знает, какой будет эпидситуация летом, но выразила надежду, что к тому времени пандемия закончится.

Ранее президент Эстонии заявила, что русскоязычные школы в стране не нужны.

ДВа

Общество

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Ресурс Sina назвал российский «Посейдон» «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США

Подводный беспилотник «Посейдон» является «волшебным оружием», которое могло быть создано для психологического давления на США. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайской сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью