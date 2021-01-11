Кальюлайд хотела бы увидеть Путина на Всемирном конгрессе финно-угорских народов
11 января 2021, 21:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что летом 2021 года хотела бы увидеть Владимира Путина на Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Тарту.
Эстонский лидер отметила, что «это приглашение Путину от Конгресса финно-угорских народов, а не от меня». Тем не менее, по словам Кальюлайд, она «была бы рада, если бы мы смогли обсудить тему финно-угорских народов и другие совместные вопросы».
«Разные мнения не означают, что нам не следует общаться. Всегда надо исходить из принципов Европейского союза, но общаться надо», – отметила президент Эстонии.
Кальюлайд добавила, что не знает, какой будет эпидситуация летом, но выразила надежду, что к тому времени пандемия закончится.
Ранее президент Эстонии заявила, что русскоязычные школы в стране не нужны.
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