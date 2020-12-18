Президент Эстонии считает, что русскоязычные школы в стране не нужны

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18 декабря 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Керсти Кальюлайд. Фото: сайт Кремля

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что она стоит за ликвидацию в этой стране русскоязычных школ.

По ее словам, в Эстонии недостаточно возможностей, и русскоязычная община не настолько большая, чтобы хорошо обучать в школе на русском языке.

«Я считаю, что у всех детей в Эстонии должна быть возможность учиться на государственном языке, так как это именно тот язык, на котором, как мы ожидаем, люди в будущем будут вести дела», – сказала Кальюлайд.

Ранее сообщалось, что русский врач стал гражданином года в Эстонии.