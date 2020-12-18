Президент Эстонии считает, что русскоязычные школы в стране не нужны
18 декабря 2020, 09:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что она стоит за ликвидацию в этой стране русскоязычных школ.
По ее словам, в Эстонии недостаточно возможностей, и русскоязычная община не настолько большая, чтобы хорошо обучать в школе на русском языке.
«Я считаю, что у всех детей в Эстонии должна быть возможность учиться на государственном языке, так как это именно тот язык, на котором, как мы ожидаем, люди в будущем будут вести дела», – сказала Кальюлайд.
Ранее сообщалось, что русский врач стал гражданином года в Эстонии.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.