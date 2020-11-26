Русский врач стал гражданином года в Эстонии

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26 ноября 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

Глава кризисного штаба Минздрава Эстонии Аркадий Попов получил почётное звание «Гражданин года». Всего на соискание статуса претендовало 12 человек.



В министерстве культуры республики сообщили, что в текущем году особую признательность получают люди, взявшие на себя большую ответственность и выполнившие намного больше, чем могли. Аркадий Попов отличился решительностью и строгой позицией. Ранее он руководил станцией скорой помощи в одной из региональных больниц. Сейчас он возглавляет Ляэне-Таллинскую центральную больницу.



Титул «Гражданин года» присваивается уже много лет. Сам Попов признался, что признание для него является огромной честью. Он до конца не уверен, достоин ли такой награды, так как всё, что он делал, выполнялось вместе с другими врачами и коллегами по отделу здравоохранения. Сейчас каждый гражданин республики вносит серьёзный вклад в победу над пандемией. Бороться с такой проблемой в одиночку невозможно, только сообща, сообщил Попов.



