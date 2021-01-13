Издание «Русская весна»: армия РФ готовится перебросить новые силы в район Айн-Исса, самую горячую точку на северо-востоке Сирии

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13 января 2021, 10:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия готовится перебросить новые силы в район Айн-Исса, самую горячую точку в северо-восточной части Сирийской Арабской Республики. Соответствующая информация оказалась в распоряжении отечественных сетевых СМИ.

Издание «Русская весна» пишет, что в обозначенном районе, где действуют противостоящие друг другу протурецкие и курдские отряды, продолжает обостряться ситуация. В ответ на это принято решение усилить группировку военной полиции РФ. Задача, стоящая перед ней, заключается в том, чтобы помочь в деэскалации обстановки на линии соприкосновения с армией Турции и поддерживаемыми Анкарой формированиями в интересах гражданского населения.

Ранее в среду сообщалось, что в сети появились сведения, согласно которым российские спецназовцы могли уничтожить протурецких боевиков в ходе операции в сирийском Идлибе.