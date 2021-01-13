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Сайт «Русская весна»: спецназ РФ мог уничтожить протурецких боевиков во время операции в сирийском Идлибе

, 09:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Сайт «Русская весна»: спецназ РФ мог уничтожить протурецких боевиков во время операции в сирийском Идлибе
Российский военнослужащий, MOD Russia / globallookpress.com

Российский спецназ мог уничтожить боевиков, воевавших в составе одной из протурецких группировок, во время операции в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Как отмечает сайт «Русская весна», об операции, которая, согласно опубликованной информации, состоялась утром в прошлый понедельник в долине Аль-Габ, сообщили турецкие СМИ и оппозиционные сирийские источники. В интернете размещены снимки одиннадцати убитых протурецких боевиков.

Ранее на текущей неделе тот же самый портал написал, что военные РФ встали между враждующими формированиями на севере Сирии.

ДЦ

В мире

Сайт «Русская весна»: спецназ РФ мог уничтожить протурецких боевиков во время операции в сирийском Идлибе

Российский спецназ уничтожил протурецких боевиков во время операции в сирийском Идлибе?

Российский спецназ мог уничтожить боевиков, воевавших в составе одной из протурецких группировок, во время операции в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах СМИ.

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