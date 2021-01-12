«Русская весна»: военные РФ встали между враждующими протурецкими и курдскими формированиями на севере Сирии

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12 января 2021, 21:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Российские военные в Сирии, Kremlin Pool / globallookpress.com

Военнослужащие Российской Федерации встали между враждующими друг с другом протурецкими и курдскими формированиями на севере Сирии. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Издание «Русская весна» пишет, что с того момента, как армия РФ разместила в конце прошлого месяца свои наблюдательные посты в районе города Айн-Исса, обстановка там заметно стабилизировалась. При этом из процитированной публикации следует, что стычки между противоборствующими сторонами пока прекратить не удалось.

Также отмечается, что благодаря усилиям российского контингента нормализуются условия жизни местного населения. Так, на минувшей неделе военные обеспечили безопасность при проведении работ по восстановлению линии электропередач в районе Айн-Иссы.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили видео со снайперскими ударами российской артиллерии по боевикам в Сирии.