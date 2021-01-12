«Русская весна»: военные РФ встали между враждующими протурецкими и курдскими формированиями на севере Сирии

Военнослужащие Российской Федерации встали между враждующими друг с другом протурецкими и курдскими формированиями на севере Сирии. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Издание «Русская весна» пишет, что с того момента, как армия РФ разместила в конце прошлого месяца свои наблюдательные посты в районе города Айн-Исса, обстановка там заметно стабилизировалась. При этом из процитированной публикации следует, что стычки между противоборствующими сторонами пока прекратить не удалось.
Также отмечается, что благодаря усилиям российского контингента нормализуются условия жизни местного населения. Так, на минувшей неделе военные обеспечили безопасность при проведении работ по восстановлению линии электропередач в районе Айн-Иссы.
Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили видео со снайперскими ударами российской артиллерии по боевикам в Сирии.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.