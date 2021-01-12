Avia.pro: армия России перебрасывает технику в осаждаемый джихадистами город Айн-Исса на севере Сирии
12 января 2021, 08:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Армия Российской Федерации перебрасывает технику в расположенный на севере Сирии город Айн-Исса, который осаждают представители джихадистских вооруженных формирований. Соответствующая информация появилась на страницах отечественной сетевой прессы.
Издание Avia.pro пишет, что некоторое время назад в район Айн-Иссы выдвинулась колонна военной техники РФ, в составе которой находились не менее двадцати грузовиков и БТР. Одной из вероятных причин переброски дополнительных российских сил в город на севере Арабской республики в процитированной публикации названа возможная новая провокация боевиков, осаждающих данный населенный пункт.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что беспилотники ВКС РФ уничтожили в Сирии колонну техники джихадистов, которая осуществляла незаконную транспортировку нефти.
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