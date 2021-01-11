Ударные дроны ВКС РФ уничтожили в сирийском Алеппо колонну техники протурецких боевиков, осуществлявшую контрабанду нефти

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11 января 2021, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Боевые действия, Huseyin Sari / globallookpress.com

Ударные беспилотные летательные аппараты российских ВКС уничтожили в сирийской провинции Алеппо колонну техники протурецких джихадистов, которая осуществляла контрабанду нефти. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Ресурс Avia.pro информирует, ссылаясь на зарубежные источники, что дроны РФ нанесли удары в конце минувшей недели в районе города Тархина. После атаки по технике, задействованной боевиками для нелегальной переправки нефти в Турцию, возникли сильные пожары.

Как сообщалось ранее сегодня, издание «Репортер» написало, что российская боевая авиация открыла «сезон охоты» на непримиримых джихадистов в Сирии.