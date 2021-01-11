Издание «Репортер»: ВКС России открыли «сезон охоты» на непримиримых джихадистов в Сирии

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11 января 2021, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

ВКС Российской Федерации открыли «сезон охоты» на непримиримых джихадистов, действующих на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом со ссылкой на зарубежные источники говорится в публикации, появившейся на страницах отечественных сетевых СМИ.

Издание «Репортер» информирует, что в конце минувшей недели авиация РФ осуществила бомбардировку холмистой местности Кабах, которая расположена в районе населенного пункта Кбанах в северной части провинции Латакия. Очевидцы зафиксировали в небе как минимум один Су-24М, который атаковал позиции боевиков высокоточными снарядами. Удары по джихадистам были нанесены после того, как представители бандформирований обстреляли позиции сирийской правительственной армии на севере Латакии.

Как сообщалось ранее, авторы греческого издания Pentapostagma дали объяснение тому, что российские системы С-400 до сих пор не поразили израильские самолеты F-35, атакующие иранские объекты в Сирии.