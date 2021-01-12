Появилось видео со снайперскими ударами российской артиллерии по джихадистам в Сирии
12 января 2021, 12:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Репортер»
В интернете появилось видео, на котором запечатлены снайперские удары российской артиллерии по джихадистам в Сирийской Арабской Республике. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра в соцсети «ВКонтакте».
Как отмечает сетевое издание «Репортер», на выложенных кадрах, сделанных с помощью беспилотных летательных аппаратов, показано применение корректируемых боеприпасов 3ОФ39 «Краснополь»/3ОФ39М «Краснополь-М» калибра 152 мм. Данные снаряды обладают способностью поражать цели на расстоянии, составляющем до двадцати пяти километров.
Ранее во вторник ресурс Avia.pro написал, что армия РФ занимается переброской техники в сирийский город Айн-Исса, который осаждают боевики.
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