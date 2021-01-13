ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Avia.pro: Токио обратился к США за помощью по защите границ после учений российского «Маршала Шапошникова» в Японском море

, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: Токио обратился к США за помощью по защите границ после учений российского «Маршала Шапошникова» в Японском море
Фрегат «Маршал Шапошников», MOD Russia / globallookpress.com

Токио обратился к Соединенным Штатам за помощью по защите своих границ после учений, которые провел фрегат «Маршал Шапошников». Об этом сообщают СМИ.

Российский корабль испытал некоторое время назад в акватории Японского моря свое вооружение. В ходе учений, в частности, велся огонь из установки А-190. Интернет-издание Avia.pro отмечает, что после данных маневров Токио обратился к американцам за помощью по защите государственных рубежей.

При этом в процитированной публикации подчеркивается, что «Маршал Шапошников» не совершал никаких провокационных действий.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский портал Sohu написал, что ракетная мощь РФ вынуждает Вашингтон разрабатывать новое вооружение.

ДЦ

В мире

Сайт «Русская весна»: спецназ РФ мог уничтожить протурецких боевиков во время операции в сирийском Идлибе

Российский спецназ уничтожил протурецких боевиков во время операции в сирийском Идлибе?

Российский спецназ мог уничтожить боевиков, воевавших в составе одной из протурецких группировок, во время операции в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью