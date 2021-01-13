Avia.pro: Токио обратился к США за помощью по защите границ после учений российского «Маршала Шапошникова» в Японском море
13 января 2021, 09:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Токио обратился к Соединенным Штатам за помощью по защите своих границ после учений, которые провел фрегат «Маршал Шапошников». Об этом сообщают СМИ.
Российский корабль испытал некоторое время назад в акватории Японского моря свое вооружение. В ходе учений, в частности, велся огонь из установки А-190. Интернет-издание Avia.pro отмечает, что после данных маневров Токио обратился к американцам за помощью по защите государственных рубежей.
При этом в процитированной публикации подчеркивается, что «Маршал Шапошников» не совершал никаких провокационных действий.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский портал Sohu написал, что ракетная мощь РФ вынуждает Вашингтон разрабатывать новое вооружение.
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