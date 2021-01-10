Самый богатый человек мира подтвердил свои планы на Земле и на Марсе

Аргументы Недели → В мире 13+

10 января 2021, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

«Аргументы Недели» уже рассказывали, что по расчетам агентства Bloomberg Илон Маск занял первое место в списке богатейших миллиардеров мира. С другой стороны, по оценкам журнала Forbes, создатель Tesla и SpaceX остается на втором месте рейтинга самых богатых на планете. Сам же И. Маск прокомментировал новости коротким твитом «Как странно…», и предложил «вернуться к работе». Так что произошедшее нельзя считать последней покоренной им вершиной.

Интересное сравнение сделал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Он напомнил, что за прошедший год только акции Tesla выросли в 8,5 раза(!), а рыночная стоимость этого производителя электромобилей «практически сравнялась с суммарной стоимостью всех(!) российских компаний, торгуемых на рынке (около 700 миллиардов долларов). Подчёркиваю, капитализация одной Теслы равна капитализации всех(!) российских компаний - Газпрома, Сбербанка, Роснефти, ЛУКОЙЛа, Новатэка, Норникеля, Татнефти, Полюса и пр.пр.пр.», подчеркивает В. Лысаков. «То есть, мы добываем, качаем, достаём из матушки-земли то, что получили задаром. А они не только придумывают новые технологии, но и реализуют их, производя новую технику, пока мы клепаем, на примере наших автомобильных заводов, их вчерашние модели, да и то крупноузловой сборки, с навечно застывшей локализацией в 30-40%», грустно отмечает защитник российских водителей и автовладельцев.

И. Маск утверждает, что по-прежнему планирует потратить свои капиталы на решение земных проблем и на создание города-поселения на Марсе. По его словам, компания Tesla будет заботиться о хорошем будущем планеты Земля, а компания SpaceX - о хорошем будущем за её пределами. К​ 2050 году он рассчитывает создать возможность для переселения на Марс миллиона землян. Маск готов продать принадлежащие ему активы, чтобы не было сомнений в серьезности его планов по колонизации Красной планеты, где новые «марсиане» будут независимы от Земли и в вопросах самообеспечения, и в вопросах самоуправления. С присущим ему юмором он говорит, что даже готов быть похороненным на Марсе, но «только не во время посадки» на планету.

Стоит напомнить, что Илон Маск, генеральный директор Tesla, основатель SpaceX и многих других высокотехнологичных проектов, не получает значительную зарплату в своих компаниях. Но в прошедшем году он стал наиболее высокооплачиваемым топ-менеджером благодаря компенсационному пакету. В частности, он предусматривает премирование его акциями, когда Tesla, например, достигает поставленных перед автоконцерном целей. В результате Маск стал владельцем крупных пакетов, стоимость которых продолжают расти. Сегодня по своей капитализации компания Tesla, выпустившая в 2020 году полмиллиона электромобилей, является тем не менее самым дорогим автопроизводителем в мире, опередив японский концерн Toyota и германский VW, которые продают миллионы автомашин. А летом 2021 года к действующим сборочным линиям в США и Китае добавится новый завод в Германии, проектной мощностью еще 500 тысяч электромобилей в год.

И.Маск в списке Блумберг.

Ранее «Аргументы Недели» сообщали, что правительство РФ будет оценивать деятельность и ключевые показатели эффективности госкомпаний, а также регулировать вознаграждения руководителей госкорпораций по итогам 2021 года, оценив результаты их работы как с точки зрения финансовых показателей, так и соответствия национальным целям развития.