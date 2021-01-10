Правительство будет регулировать вознаграждения руководителей госкорпораций, оценив результаты эффективности их работы

Аргументы Недели → Общество 13+

10 января 2021, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Госкомпании и институты развития будут публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ), отражающих результативность их работы, сообщает сайт российского кабмина. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Внедрение системы КПЭ позволит более точно оценивать деятельность госкомпаний, а также регулировать вознаграждение топ-менеджеров в зависимости от достижения заданных параметров, отмечается в сообщении пресс-службы правительства страны.

В отчёты, которые госкомпании начнут публиковать по итогам работы в ​ 2021 году, необходимо включать перечень ключевых показателей эффективности и порядок их расчёта, плановые и фактические показатели, причины отклонения от заданных значений.

В соответствии с ранее утвержденными правительством методическими рекомендации КЭП разделят на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, связанные с национальными целями развития.

К первой группе относятся коэффициенты рентабельности инвестированного или собственного капитала, динамика выручки, доход акционеров. Ко второй группе – количество созданных рабочих мест, объём привлечённых инвестиций, бюджетная эффективность, вклад в несырьевой неэнергетический экспорт.

Председатель Правительства также подписал распоряжение, содержащее «дорожные карты» по формированию новой структуры институтов развития. Решение позволит избежать дублирования их функций с госорганами и коммерческими организациями, усовершенствовать существующие механизмы управления. Документ принят в рамках реформы институтов развития, объявленной Михаилом Мишустиным 23 ноября. Цель преобразований – сделать эти структуры более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утверждённых Президентом РФ.

Насколько удачной будет очередная попытка более эффективно расходовать бюджетные средства, в последующих материалах «Аргументов Недели».