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CNBC: Маск стал самым богатым человеком мира

, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]

CNBC: Маск стал самым богатым человеком мира
Илон Маск, фото: Hannibal Hanschke/dpa/ globallookpress.com

Американский предприниматель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, обойдя главу Amazon Джеффа Безоса. Об этом в четверг, 7 января, сообщил телеканал CNBC.

В источнике говорится, что состояние Маска увеличилось до 185 млрд долларов в свете повышения курса акций Tesla на фондовых торгах. Общая стоимость активов Безоса автор материала оценивает в 184 млрд дол.

Однако в рейтинге самых богатых людей мира, составляемым  агентством Bloomberg, Маск по-прежнему занимает второе место. Его состояние оценивается в 181 млрд дол.

Фондовые торги завершатся через несколько часов.

БА

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