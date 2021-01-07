CNBC: Маск стал самым богатым человеком мира

Американский предприниматель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, обойдя главу Amazon Джеффа Безоса. Об этом в четверг, 7 января, сообщил телеканал CNBC.
В источнике говорится, что состояние Маска увеличилось до 185 млрд долларов в свете повышения курса акций Tesla на фондовых торгах. Общая стоимость активов Безоса автор материала оценивает в 184 млрд дол.
Однако в рейтинге самых богатых людей мира, составляемым агентством Bloomberg, Маск по-прежнему занимает второе место. Его состояние оценивается в 181 млрд дол.
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