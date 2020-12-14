Starship Илона Маска может сделать космос доступным для всех

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14 декабря 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Десятого декабря Илон Маск запустил вторую ступень своего нового космического корабля Starship. Корабль поднялся на 12,5 км, начал падать, включил двигатели, но заработали только два из трех. Ракета села на краю посадочной площадки и взорвалась. Тем не менее, информация о том, что испытания оказались провальными, не соответствует действительности. Маск отрабатывал новый маневр, который лишь отчасти оказался неудачным, а Starship в скором будущем откроет новую эпоху в истории космонавтики и человечества в целом.

Starship - это вторая ступень ракеты - то, что будет непосредственно забрасываться в космос. Эта ступень высотой с 16-этажный дом и диаметром 9 метров. Ее полезная нагрузка — 100–150 тонн.

Ранее Маск говорил, что Starship должен летать три раза в день. «Шаттл» тоже был многоразовым, но его надо было полгода готовить к запуску, и цена подготовки была сопоставима со стоимостью постройки нового корабля. Starship способен открыть доступ в космос абсолютно для всех.

Стоимость доставки груза на орбиту еще совсем недавно составляла 50 тысяч долларов за килограмм. Маску уже удалось снизить эту цену до 3 тысяч долларов. С помощью Starship он хочет снизить эту цену аж до 10 долларов за килограмм. Завод, который строит Маск, будет производить такие ракеты как автомобили — тысячами, а летать они будут по три раза в день.

Starship после выхода на низкую околоземную орбиту будет дозаправляться, и с грузом 150 тонн может лететь хоть на Луну, хоть на Марс. Горючее для него доставит такой же Starship-заправщик. Когда «Старшипы» заполнят ближний космос, сразу объявится масса других частных компаний, которые предложат свои услуги.

В России была частная космическая компания «Даурия», которая запускала наноспутники. Благодаря ФСБ основатель компании Михаил Кокорич уехал в Калифорнию и продолжил заниматься космосом уже в США. Сейчас его компания Momentus разрабатывает элементы космической инфраструктуры, космические буксиры для «последней мили» — двигатели, которые разгоняют запущенный объект уже тогда, когда он вышел (или почти вышел) за пределы гравитационного колодца. По словам Кокорича, то, что происходит на наших глазах, - это частная индустриализация космоса.

В настоящее время капитализация космической отрасли составляет порядка 100 млрд долларов, или 0,1% мирового ВВП. Со Starship эта капитализация может вырасти в сотни раз.

Деньги на свои масштабные проекты Маск способен взять тоже из космоса. Система глобальной спутниковой связи Starlink принесет ему несколько десятков миллиардов прибыли.

Starship можно будет использовать как самолет. Путь от Нью-Йорка до Парижа будет занимать 30 мин. От Лондона до Гонконга – 34 мин. Как утверждает сам Маск, на Марс один Starship сможет доставить порядка 100 человек. По маршруту «Земля — Земля» — свыше 800.

Десятого декабря задачей испытаний была не сама посадка корабля. Маск тестировал абсолютно новый принцип маневра космического корабля при посадке. Для этого Starship, находящийся на низкой околоземной орбите, должен развернуться двигателями против движения, замедлиться и как следствие — сойти с орбиты. Потом начать снижаться, набрать скорость и войти в атмосферу. Задача Starship при скорости около 25 км/сек - не сгореть и не разрушиться. Это можно сделать двумя решениями: или пассивной защитой (с помощью теплового щита), или просто включить двигатель и сбросить скорость. Маск использует комбинацию того и другого.

Половина корабля покрыта жаропрочными пластинами. При входе в атмосферу Starship поворачивается так, чтобы соприкоснуться с воздухом этими пластинами и чтобы это соприкосновение имело наибольшую площадь. Если в космосе он летел двигателями вперед, то теперь, в атмосфере, он падает «брюхом» вперед, контролируя свое положение четырьмя небольшими крылышками. И это контролируемое падение, своего рода, маневр скайдайвинга. Вот такой маневр и отрабатывали 10 декабря.

Тест этот вполне можно считать успешным. Так, первый Falcon 9 отклонился при посадке на 10 км, а Starship разбился уже у края посадочной площадки. Математические модели Маска, которые никто ранее не проверял на практике, оказались достаточно точны.

Мысль о том, что уже в ближайшее время человечество сможет оказаться на Марсе и на орбите, из области фантастики становится реальностью. Такой технологический переворот влечет за собой два серьезнейших переворота социальных. Космическая гонка начиналась как гонка государств, теперь эта сфера становится частным делом.

Второй момент не менее важен. Предположим, Маск, как и планирует, доставит миллион человек на Марс. Сколько из этих людей будут активистами BLM? Или сколько там будет российских чиновников, сделавших состояние на взятках и откатах? Попадут ли туда наши «скрепоносцы» или бюрократы из ООН? Нужны ли их идеи и навыки там? Нет.

На Марс полетят ученые и инженеры. И это будет настоящая революция в устройстве человечества. Потому что человечество способен изменить только технический прогресс.