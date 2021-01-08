Космический мусор в будущем может помешать запуску новых ракет и спутников

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8 января 2021, 13:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Обратная и неприглядная сторона освоения космоса – это мусор. По данным американской компании Alan's Factory Outlet общая масса рукотворных объектов, затерявшихся в космосе, на сегодня составляет 215 тонн. Известно, что МКС периодически приходится корректировать высоту, уклоняясь от обломков. По некоторым оценкам, в настоящее время на околоземной орбите порядка 30 тысяч крупных объектов, которые являются космическим мусором. По данным научно-исследовательского центра войск Воздушно-космических сил Минобороны России вокруг Земли вращаются порядка 1,25 млрд частиц мелкого мусора размером от миллиметра до 10 сантиметров.

К крупному мусору относятся обломки спутников и кораблей, которые так и не сошли с орбиты и не сгорели в атмосфере Земли. Мелкие фрагменты могут угрожать работе спутников, космических кораблей и станции, развивая скорость от 7–8 до 10–15 км/с - более чем в 10 раз быстрее пули.

«Большинство космического мусора создается во время взрывов или столкновений космических аппаратов. Также одним из серьезных источников космического мусора являются испытания противоспутникового оружия. Так, в 2007 году Китай уничтожил свой спутник FengYun-1C ракетой средней дальности. После уничтожения спутника в каталоге NORAD (реестр космических объектов, который ведет Командование воздушно-космической обороны Северной Америки), добавилось 3300 единиц космического мусора, что на четверть увеличило каталог — и это за один инцидент!», - сообщал на своей странице в Facebook космонавт Александр Мисуркин.

Всемирно известную Tesla Roadster с пассажиром-манекеном специалисты тоже признали мусором. При этом Илон Маск заверил, что его автомобиль в космическом пространстве будет путешествовать миллиарды лет. Вместе с электрокаром мусором признали спутники, сломанное оборудование и забытые астронавтами вещи (всего более 54 тысяч объектов). В отсроченной перспективе космический мусор может помешать запуску новых ракет и спутников.

Чистотой на околоземной орбите озаботились ученые из многих стран. Японская компания Astroscale запланировала на весну 2021 года испытания небольшого прямоугольного спутника (шириной 110 см и длиной 60 см) с магнитными панелями, на которые будет притягиваться мусор. Этот аппарат должен собрать имитационный мусор, а затем выйти на орбиту Земли и сгореть вместе со всем примагниченным добром.

Известно, что в 2018 году разработанный британскими инженерами искусственный спутник RemoveDebris успешно поймал в космосе сразу две демонстрационные мишени разного калибра - на импровизированный гарпун и с помощью специальной сети.

В 2019 году ученые холдинга «Российские космические системы» представили проект спутника-охотника на космический мусор (СКМ). Автор проекта, инженер-исследователь Мария Баркова рассчитывает не только собирать мусор с помощью сетки-сачка, но и перерабатывать его в топливо, которым будет «питаться» сборщик.

«Принципиальным отличием нашего решения от существующих аналогичных проектов является переработка космического мусора в псевдожидкое топливо. Это позволяет решить сразу несколько задач - обеспечить безотходное уничтожение мусора и максимальный срок работы аппарата, а также минимизировать стоимость его вывода на орбиту. Фактически наш аппарат будет действовать как хищник, который охотится на мусор, чтобы получить дополнительную энергию», - рассказала Мария Баркова.

Эксперты считают, что космический мусор может приносить реальную пользу. Так, первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич ранее отмечал, реголит и космический мусор в будущем могут пригодиться для печати 3D-техники.

«Надо сформировать требования к печати на орбите, добиться и адаптировать существующие технологии, спроектировать производство в космосе <…> аддитивных технологий, мы должны найти материал. Это может быть и реголит, если это Луна, это может быть и космический мусор, если мы находимся в околоземном пространстве», - заявил эксперт.

По его словам, развитие аддитивных технологий даст возможность разработать высокоэффективную систему изготовления ракетно-космической техники в космическом пространстве.