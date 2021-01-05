Ресурс Avia.pro: уничтожить российский Ми-24 в Армении могли протурецкие джихадисты
5 января 2021, 10:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российский вертолет Ми-24, потерпевший крушение в Армении в ноябре прошлого года, могли уничтожить протурецкие боевики. Такая версия высказана в материале, появившемся в СМИ.
Как констатирует портал Avia.pro, Баку признал свою ответственность за гибель Ми-24 вскоре после инцидента, однако виновные азербайджанские военные до сих пор не найдены. В связи с этим авторы сайта выдвинули предположение, по которому вертолет могли сбить поддерживаемые Анкарой джихадисты. Боевики были замечены в нескольких километрах от района уничтожения российской машины, отмечается в процитированной публикации.
Ранее сегодня тот же самый ресурс написал, что летчикам американских F-35 запретили подлетать к российским системам С-400 ближе чем на 600 километров.
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