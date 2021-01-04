Азербайджанцам, сбившим российский вертолет Ми-24 над Арменией, грозит пожизненный срок

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4 января 2021, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело, возбужденное по факту гибели членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого азербайджанскими военными в небе над Арменией. Об этом сообщает новостной портал EADaily, ссылаясь на агентство «Интерфакс».

Первоначально дело было возбуждено по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности»). Спустя два месяца дело было переквалифицировано на более тяжкую статью — ч. 2 ст. 105 УК РФ («Умышленное убийство двух или более лиц»).

Источник «Интерфакса» уточнил, что решение о переквалификации дела принято по результатам следственно-оперативных действий. Поясняем, что ст. 351 УК РФ предусматривает наказание на срок до 7 лет лишения свободы, а ст. 105 УК РФ — от восьми до двадцати лет и вплоть до пожизненного заключения.

Напоминаем, российский вертолет Ми-24 был сбит 9 ноября над территорией Армении рядом с границей с Азербайджаном во время сопровождения автоколонны 102-й российской военной базы. Двое российских лётчиков — Юрий Ищук и Роман Федина — погибли. Баку признал, что сбил вертолет, но утверждал, что это было сделано случайно.