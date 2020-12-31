Китай одобрил для выхода на рынок новую вакцину от коронавируса

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31 декабря 2020, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

вакцина, фото: pixels.com

Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило выход на рынок разработанной компанией Sinopharm инактивированной вакцины против новой коронавирусной инфекции.

«Разработанная компанией China National Biotech Group корпорации Sinopharm инактивированная вакцина от COVID-19 уже получила одобрение для выхода на рынок с дополнительными условиями», - пояснили в ведомстве.

В источнике говорится, что результаты клинических испытаний свидетельствуют о том, что эффективность препарата составляет 79,34%, что соответствует требованиям Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Однако в дальнейшем все ещё требуются наблюдения за продолжительностью и эффективностью вакцины, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Китай скрывает данные о происхождении коронавируса, запрещая передавать их другим странам.