ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

AP: Китай тщательно охраняет данные о происхождении коронавируса

, 21:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Associated Press

AP: Китай тщательно охраняет данные о происхождении коронавируса
вирус, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что Китай специально скрывает данные о происхождении новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что все исследования приравниваются к государственной тайне.

В источнике говорится, что вся информация о вирусе перед публикацией проходит проверку специальной правительственной комиссии. Кроме того, правительство выделяет ученым, занимающемся изучением COVID-19, крупные суммы – речь идет о грантах на сотни тысяч долларов.

Новые правила публикации данных были введены 24 февраля в соответствии с инструкциями председателя республики Си Цзиньпина. Также запрещается передача сторонним лицам или учреждениям образцов, данных и любой связанной с коронавирусом информации, передает Associated Press.

В агентстве уточнили, что китайские власти закрыли доступ к пещерам, в которых обитают летучие мыши, и тщательно за ними следят. Еще ведется наблюдение за заброшенной шахтой, где выявили ближайший родственник COVID-19 - вирус RaTG13.

БА

В мире

Народная милиция ДНР: ВСУ впервые с 2019 года применили в Донбассе запрещенные фосфорно-зажигательные снаряды

Народная милиция ДНР: ВСУ впервые с 2019 года применили в Донбассе запрещенные фосфорно-зажигательные снаряды

Вооруженные силы Украины впервые с 2019 года применили в Донбассе фосфорно-зажигательные боеприпасы. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня пресс-службой Народной милиции ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью