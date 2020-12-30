AP: Китай тщательно охраняет данные о происхождении коронавируса

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30 декабря 2020, 21:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Associated Press

вирус, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что Китай специально скрывает данные о происхождении новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что все исследования приравниваются к государственной тайне.

В источнике говорится, что вся информация о вирусе перед публикацией проходит проверку специальной правительственной комиссии. Кроме того, правительство выделяет ученым, занимающемся изучением COVID-19, крупные суммы – речь идет о грантах на сотни тысяч долларов.

Новые правила публикации данных были введены 24 февраля в соответствии с инструкциями председателя республики Си Цзиньпина. Также запрещается передача сторонним лицам или учреждениям образцов, данных и любой связанной с коронавирусом информации, передает Associated Press.

В агентстве уточнили, что китайские власти закрыли доступ к пещерам, в которых обитают летучие мыши, и тщательно за ними следят. Еще ведется наблюдение за заброшенной шахтой, где выявили ближайший родственник COVID-19 - вирус RaTG13.