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Украина договорилась о поставках вакцины от коронавируса из Китая

, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Украина договорилась о поставках вакцины от коронавируса из Китая
вакцина, фото: pixels.com

Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках в максимально короткие сроки вакцины против новой коронавирусной инфекции производства компании Sinovac Biotech. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе офиса Владимира Зеленского.

«Во исполнение задания президента Украины Владимира Зеленского Министерство здравоохранения заключило контракт на поставку на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech», - цитирует сообщение RT.

Отмечается, что первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена на Украину в течение 30 дней после официальной регистрации препарата в Китае или ряде таких стран, как США, Канада, Израиль, Индия и другие. В пресс-службе уточнили, что Минздрав вел переговоры с сентября.

Ранее Зеленский признался, что невозможно объяснить украинцам отказ от российской вакцины.

БА

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