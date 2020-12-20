Зеленский признался, что невозможно объяснить украинцам отказ от российской вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невозможно объяснить местным жителям, почему им нельзя делать вакцину против новой коронавирусной инфекции из России, если Европа и США еще не предоставили свою.
«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России», - высказал он.
Зеленский отметил, что готовится к информационной войне по данному вопросу.
Напомним, что Зеленский отказался принимать российскую вакцину от коронавируса. Однако некоторые СМИ сообщили, что украинские чиновники интересовались, где неофициально приобрести этот препарат.
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