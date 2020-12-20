Зеленский признался, что невозможно объяснить украинцам отказ от российской вакцины

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20 декабря 2020, 07:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New York Times

Владимир Зеленский, фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невозможно объяснить местным жителям, почему им нельзя делать вакцину против новой коронавирусной инфекции из России, если Европа и США еще не предоставили свою.

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России», - высказал он.

Зеленский отметил, что готовится к информационной войне по данному вопросу.

Напомним, что Зеленский отказался принимать российскую вакцину от коронавируса. Однако некоторые СМИ сообщили, что украинские чиновники интересовались, где неофициально приобрести этот препарат.