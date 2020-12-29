Политолог Погребинский: 2021-й может стать последним годом пребывания Зеленского на посту главы Украины

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29 декабря 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Согласно точке зрения киевского политолога Михаила Погребинского, 2021-й может стать последним годом пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Свое мнение эксперт озвучил в разговоре с журналистами.

Как пишет «ПолитНавигатор», Погребинский отметил, что для отрешения от должности действующего главы государства достаточно использовать хотя бы его конфликт с представителями Конституционного суда. По словам аналитика, Зеленский оказывал давление на суд, что способно привести к вынесению ему импичмента.

Согласно прогнозу Михаила Погребинского, 2021-й может стать последним годом пребывания Владимира Зеленского на его нынешнем посту. Украину ждут досрочные выборы, полагает политолог.

Ранее сегодня сообщалось, что Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел соседнего государства, назвал вакцину РФ от коронавируса «гибридным оружием России против Украины».