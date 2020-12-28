Издание Sohu: военное руководство США «приходит в ярость» из-за непокорности России

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28 декабря 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг США, Annette Riedl / globallookpress.com

Военное руководство Соединенных Штатов «приходит в ярость» из-за непокорности, которую демонстрирует Российская Федерация. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах китайской интернет-прессы.

Издание Sohu пишет, что уверенность Москвы в своих силах выводит из себя американское командование. По мнению авторов портала, именно этим можно объяснить недавнюю «слоновью прогулку» ВВС США на Аляске. В процитированном материале отмечается, что посредством проведения данных учений Штаты попытались психологически воздействовать на Россию и подчеркнуть свое недовольство из-за действий, которые она предпринимает в Арктическом регионе.

Также констатируется, что Вашингтон привык к податливости его оппонентов, однако Москва – не тот случай. Российская военная мощь такова, что эта страна сама кого угодно может прижать к стенке, полагает Sohu.

Как сообщалось ранее, китайский ресурс написал, что Москва послала сигнал о готовности устроить «суровую встречу» американским кораблям в случае их нового приближения к акватории РФ.