Sohu: Москва послала сигнал о готовности устроить «суровую встречу» кораблям США в случае их нового приближения к водам России

Аргументы Недели → Общество 13+

28 декабря 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фрегат «Маршал Шапошников», MOD Russia / globallookpress.com

Москва подала сигнал о готовности организовать «суровую встречу» кораблям Соединенных Штатов в случае их нового приближения к территориальным водам Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах китайской сетевой прессы.

Как пишет портал Sohu, силы РФ активно проводят учения в Японском море, где в ноябре произошел инцидент с эсминцем «Джон Маккейн», который вторгся в российскую акваторию. В процитированном материале отмечается, что данные маневры представляют собой сигнал о том, что Москва готова устроить американским кораблям «суровую встречу», если те снова приблизятся к водам России.

Отмечается, что российское командование не случайно отправило в Японское море фрегат «Маршал Шапошников». Судно, которое некоторое время назад прошло серьезную модернизацию, считается одним из самых мощных в мире.

Ранее в понедельник ресурс Avia.pro сообщил, что на борту двух российских боевых кораблей заметили отметки, напоминающие суда НАТО.