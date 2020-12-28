Avia.pro: на борту двух российских боевых кораблей заметили отметки, напоминающие суда НАТО

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28 декабря 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Фрегат «Адмирал Григорович», MOD Russia / globallookpress.com

На борту двух боевых кораблей, входящих в состав Черноморского флота Российской Федерации, заметили отметки, которые напоминают своим внешним видом суда Североатлантического альянса. Об этом говорится в публикации, появившейся в отечественном сегменте интернета.

Ресурс Avia.pro информирует, что отметки были замечены на снимках, на которых запечатлены фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович». В процитированном материале высказано предположение, согласно которому российские моряки нанесли данные знаки после встреч с силами НАТО. Отмечается, что о реальных боевых столкновениях речь идти не может.

Как сообщалось ранее, китайский сайт Sohu написал, что войска РФ получили приказ наносить прямые удары по американским кораблям в случае осуществления ими новых провокаций.