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26 декабря 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Корабли США, Petty Officer 3rd Class Keenan D / globallookpress.com

Российское командование отдало войскам страны приказ наносить прямые удары по кораблям Соединенных Штатов в случае совершения судами новых провокаций. Об этом говорится в публикации, появившейся в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu констатирует, что корабли США и других государств, входящих в Североатлантический альянс, часто «врываются» в Черное море, сознательно провоцируя Москву. Также в материале, переведенном сетевым изданием «ПолитРоссия», отмечается, что некоторое время назад американский авианосец побывал в Баренцевом море. Оно является частью Северного Ледовитого океана, имеющего стратегическое значение для РФ.

Китайский сайт пишет, что поведение западных военных вынудило российское командование отдать приказ наносить прямые удары по кораблям США, если они пойдут на новую провокацию.

Как сообщалось ранее сегодня, авторы издания Al-Monitor высказали мнение, согласно которому Россия попала в тупик на севере Сирии.