Сайт Avia.pro: системы С-300, поставленные Россией Сирии, впервые атаковали израильские цели

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26 декабря 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Зенитно-ракетные комплексы С-300, поставленные Российской Федерацией Сирии, впервые атаковали израильские цели. Об этом говорится в материале, появившемся в отечественном сегменте интернета.

Портал Avia.pro информирует, ссылаясь на зарубежные источники, что во время недавней атаки авиации еврейского государства по территории Сирии ее военнослужащие в первый раз применили С-300 для поражения израильских целей. Точных сведений о том, что это за цели, нет. Авторы сайта предположили, что системы перехватывали крылатые ракеты.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Al-Monitor написало, что Россия попала в тупик на севере Сирии.