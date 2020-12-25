Портал Avia.pro: армия Израиля подвергла риску российских военных во время ударов в Сирии

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25 декабря 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Израильский боевой самолет, Yin Dongxun / globallookpress.com

Израильская армия во время ракетных ударов по сирийским научно-исследовательским центрам подвергла риску российских военнослужащих, которые находятся на территории Арабской республики. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

Сайт Avia.pro информирует со ссылкой на зарубежные источники, что Вооруженные силы Израиля пренебрегли соглашениями с Москвой, касающимися безопасности ее военных, и осуществили серию ударов через воздушное пространство российских объектов в Сирии. В процитированной публикации отмечается, что часть боеприпасов, в частности, прошла в районе базы РФ в Тартусе.

Также известно, что израильская сторона атаковала город Масьяф. Согласно сведениям Avia.pro, в районе данного населенного пункта несут службу несколько десятков российских военных.

Ранее в пятницу тот же самый портал выдвинул предположение, по которому Москва может помочь Ирану своими дальнобойными РЛС в случае нападения на него Соединенных Штатов и Израиля.