Появилось видео боевого применения армией Азербайджана израильской ракеты против армянского танка во время войны в Карабахе

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28 декабря 2020, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]

Танк, MOD Russia / globallookpress.com

В сети появилась видеозапись боевого применения армией Азербайджана израильской управляемой противотанковой ракеты против армянского танка во время войны в Нагорном Карабахе.

Портал Avia.pro пишет, что на выложенных кадрах можно увидеть маршрут полета боеприпаса Spike NLOS, выпущенного азербайджанским вертолетом Ми-17. Ракета попала прямо в люк танка армянских сил, говорится в процитированном материале. В результате удара боевая машина и ее экипаж были уничтожены.

Как сообщалось ранее в текущем месяце, в азербайджанском сегменте интернета разместили публикацию, в которой отмечается, что против подразделений армии страны в Нагорном Карабахе воевали и «боевики» из Соединенных Штатов.