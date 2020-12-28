Появилось видео боевого применения армией Азербайджана израильской ракеты против армянского танка во время войны в Карабахе
28 декабря 2020, 08:02[ «Аргументы Недели» ]
В сети появилась видеозапись боевого применения армией Азербайджана израильской управляемой противотанковой ракеты против армянского танка во время войны в Нагорном Карабахе.
Портал Avia.pro пишет, что на выложенных кадрах можно увидеть маршрут полета боеприпаса Spike NLOS, выпущенного азербайджанским вертолетом Ми-17. Ракета попала прямо в люк танка армянских сил, говорится в процитированном материале. В результате удара боевая машина и ее экипаж были уничтожены.
Как сообщалось ранее в текущем месяце, в азербайджанском сегменте интернета разместили публикацию, в которой отмечается, что против подразделений армии страны в Нагорном Карабахе воевали и «боевики» из Соединенных Штатов.
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