В ЕС началась вакцинация

27 декабря 2020, 15:50[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Евросоюз приступил к массовой covid-вакцинации. Там утвердили препарат Pfizer/ BioNTech. Жители Европы уже начали получить первые прививки.
Страны ЕС начали вакцинационную кампанию. Официальный Брюссель допустил к использованию прививку Pfizer/ BioNTech. Этот препарат называют «вакциной ЕС».
«Сегодня мы начинаем переворачивать страницу трудного года», — заявила глава ЕС Урсула фон дер Ляйен: «Вакцина Covid-19 была поставлена во все страны ЕС».
Накануне Брюссель объявил воскресенье официальным днем начала вакцинации. Большая часть стран ЕСподчинилась этому решению. Ряд стран проявили нетерпение. В Германии, Венгрии и Словакии вакцинация началась еще в субботу.
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