Италия тоже начала вакцинацию

27 декабря 2020, 15:20[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Первые жители Италии уже получили вакцину. Страна начала проводить массовую вакцинацию.
Первой привитой от коронавируса в Италии стала Мария Розария Капобьянки. Она директор вирусологической лаборатории Спалланцани.
«Это первый шаг, но битва еще далека от победы», — прокомментировал произошедшее глава итальянского минздрава Робрето Сперанца.
После прививки Мария Розария сказала, что чувствует себя прекрасно. Получив вакцину, она почувствовала лишь волнение и гордость.
Европа начала массовую вакцинацию. Там утвердили препарат Pfizer/ BioNTech, его еще называют вакциной ЕС. Власти Евросоюза долгое время не мог утвердить его для вакцинации. Официальному Берлину пришлось даже надавить на Брюссель.
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