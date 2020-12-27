Италия тоже начала вакцинацию

Аргументы Недели → В мире 13+

27 декабря 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Вакцинация в Италии на скриншоте yotube-видео

Первые жители Италии уже получили вакцину. Страна начала проводить массовую вакцинацию.

Первой привитой от коронавируса в Италии стала Мария Розария Капобьянки. Она директор вирусологической лаборатории Спалланцани.

«Это первый шаг, но битва еще далека от победы», — прокомментировал произошедшее глава итальянского минздрава Робрето Сперанца.

После прививки Мария Розария сказала, что чувствует себя прекрасно. Получив вакцину, она почувствовала лишь волнение и гордость.

Европа начала массовую вакцинацию. Там утвердили препарат Pfizer/ BioNTech, его еще называют вакциной ЕС. Власти Евросоюза долгое время не мог утвердить его для вакцинации. Официальному Берлину пришлось даже надавить на Брюссель.