Испания сделала шоу из первой вакцинации

27 декабря 2020, 14:46[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Массовая вакцинация началась в Испании. Прививки начали делать пенсионерам. Они стали первыми, кто получил вакцину.
96-летняя Арасели Росарио стала первой жительницей Испании, кому сделали вакцину. Она обитательница дома престарелых Лос-Олмос в Гвадалахаре. Теперь ее имя тиражируют все мировые СМИ.
«Давайте, посмотрим, сможем ли мы избавиться от этого вируса», — заявила Арасели Росарио Идальго журналистам. Ее спросили, что она чувствует после укола и она честно ответила: «Я ничего не почувствовала».
Эти слова пенсионерки услышала вся страна. Начало вакцинации там превратили в телевизионную шоу. Ее транслировали в прямом эфире по телевидению. И теперь весь мир знает, что прививку в Испании уже сделали не только Арасели Росарио, но и медработнице дома престарелых, в котором живет пенсионерка. А потом вакцинировали и других обитателей дома призрения в Гвадалахаре.
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