ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Испанским регионам разрешили самим ужесточать ограничения на Рождество

, 22:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Испанским регионам разрешили самим ужесточать ограничения на Рождество
Фото: сайт ГД

Правительство Испании разрешило региональным властям ужесточать ограничительные меры из-за пандемии в рождественские праздники.

По словам министра здравоохранения королевства Сальвадора Ильа, если ситуация с распространением инфекции ухудшится, автономные сообщества страны могут вводить более строгие меры, «исходя из своей эпидемической ситуации».

Ильа также добавил, что в стране план на Рождество остается прежним – все встречают праздник дома.

Ранее сообщалось, что датские власти решили ужесточить ограничения по коронавирусу.

ДВа

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью