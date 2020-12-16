Испанским регионам разрешили самим ужесточать ограничения на Рождество
16 декабря 2020, 22:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Правительство Испании разрешило региональным властям ужесточать ограничительные меры из-за пандемии в рождественские праздники.
По словам министра здравоохранения королевства Сальвадора Ильа, если ситуация с распространением инфекции ухудшится, автономные сообщества страны могут вводить более строгие меры, «исходя из своей эпидемической ситуации».
Ильа также добавил, что в стране план на Рождество остается прежним – все встречают праздник дома.
Ранее сообщалось, что датские власти решили ужесточить ограничения по коронавирусу.
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