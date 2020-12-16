Испанским регионам разрешили самим ужесточать ограничения на Рождество

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16 декабря 2020, 22:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт ГД

Правительство Испании разрешило региональным властям ужесточать ограничительные меры из-за пандемии в рождественские праздники.

По словам министра здравоохранения королевства Сальвадора Ильа, если ситуация с распространением инфекции ухудшится, автономные сообщества страны могут вводить более строгие меры, «исходя из своей эпидемической ситуации».

Ильа также добавил, что в стране план на Рождество остается прежним – все встречают праздник дома.

Ранее сообщалось, что датские власти решили ужесточить ограничения по коронавирусу.