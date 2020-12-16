Датские власти решили ужесточить ограничения по коронавирусу
16 декабря 2020, 21:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Правительство Дании приняло решение закрыть с четверга магазины и торговые центры. Это связано с обострившейся ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что «страна достигла четвертого уровня риска, который является почти наивысшим». В стране с 17 декабря будут закрыты все торговые центры и магазины, за исключением продовольственных.
Кроме этого, с 21 декабря все школьники отправятся на каникулы, не будут работать парикмахерские и салоны косметологии.
«С пятницы, 25 декабря, по 3 января Дания будет фактически закрыта», - отметила Фредриксен.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах из-за коронавируса вводится режим полного локдауна.
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