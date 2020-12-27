Украинские офицеры оценили слова Зеленского о «тотальной мобилизации» во время войны с РФ

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27 декабря 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk /globallookpress.com

Украинские военнослужащие прокомментировали заявление президента страны Владимира Зеленского о готовности мобилизовать мужчин и женщин для ведения «большой войны» с Россией.

Майор ВСУ Юрий К. заявил, что подобные высказывания являются признаком паники и непрофессионализма властей, готовых «бросить в мясорубку всех подряд». По его мнению, либо у президента в военных советниках «какие-то левые люди», либо Зеленский не понимает значение фразы «всеобщая мобилизация».

Капитан запаса Алексей К. отметил, что украинский лидер никогда не служил в армии и не понимает, что такое войска и война.

«Только на курс молодого бойца уходит месяц. А для получения воинской специальности уходит около года. Воюют не числом, а умением. Люди без опыта и знаний — огромная обуза в бою. Даже в тылу это обуза для всех», - высказал он. Капитан считает, что слова Зеленского о мобилизации – «бред».

Старший лейтенант Сергей Ч. напомнил, что «мобилизованные не хотят воевать». Такое развитие событий показал прошлый опыт, пояснил он.

Ранее генерал ВС Украины Сергей Кривонос раскритиковал идею Зеленского о «большой войне» с Россией.