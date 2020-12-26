Сенатор от Крыма Цеков назвал «главную ошибку Киева» при создании независимой Украины
26 декабря 2020, 13:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что киевские власти при построении независимой Украины допустили серьезную ошибку. Так он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о «большой войне» с Россией.
«Киевские власти пытаются представить Россию в образе врага, тем самым системно продолжая допускать главную серьезную ошибку при построении своего независимого государства. К сожалению, за основу построения нынешней Украины была взята политика противопоставления России вместо созидательного курса на укрепление братских и добрососедских отношений», - высказал он.
Цеков призвал Киев вернуться к «своим корням и славному историческому прошлому». По его словам, Украина развивалась только вместе с Россией, поэтому у нее есть только один путь – «развитие всесторонних связей с РФ и прекращение агрессивной антироссийской воинственной риторики».
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