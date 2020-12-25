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25 декабря 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные корабли, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Украина способна втянуть Российскую Федерацию в долгосрочный пограничный конфликт, что может вылиться в разрушительное противостояние между Москвой и Западом. Соответствующая точка зрения высказана на страницах китайских сетевых СМИ.

Некоторое время назад украинский аналитик Зиновий Свереда призвал устроить «Перл-Харбор» в Крыму. В ответ на это российские политики и эксперты спрогнозировали, что вооруженное противостояние с РФ приведет к краху соседней страны.

Авторы китайского портала Sohu констатировали, что столь жесткая реакция является оправданной. Интернет-издание напомнило, что в ноябре 2018 года киевский флот предпринял попытку прорыва через Керченский пролив. Данное происшествие продемонстрировало, что Украина способна на безумные поступки, поэтому РФ необходимо сохранять бдительность.

Как отмечается в процитированном материале, Киев может втянуть Москву в долгосрочный пограничный конфликт, что грозит вылиться в разрушительное противостояние между Россией и Западом.

Ранее в пятницу сообщалось, что донецкий журналист Рамиль Замдыханов заявил об отсутствии у Украины планов возвращать территории, контролируемые властями ДНР и ЛНР.