Донецкий журналист Замдыханов: Украина не собирается возвращать ДНР и ЛНР, Киеву они не нужны

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25 декабря 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Несмотря на свою миролюбивую риторику, Украина не собирается возвращать территории, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения высказал Рамиль Замдыханов, донецкий журналист.

Как отметил Замдыханов, у Киева нет цели реинтегрировать Донецк и Луганск, ему они не нужны.

По словам журналиста, возвращение территорий невыгодно украинской власти «по миллиону причин». Одна из них – наличие в Донбассе не очень лояльного электората, который в нынешних условиях удается «оттеснить от выборов».

Ранее в пятницу сообщалось, что эксперт Александр Храмчихин выступил с прогнозом, согласно которому армия Украины может атаковать в будущем север Крымского полуострова.