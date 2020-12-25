Донецкий журналист Замдыханов: Украина не собирается возвращать ДНР и ЛНР, Киеву они не нужны
25 декабря 2020, 15:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
Несмотря на свою миролюбивую риторику, Украина не собирается возвращать территории, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения высказал Рамиль Замдыханов, донецкий журналист.
Как отметил Замдыханов, у Киева нет цели реинтегрировать Донецк и Луганск, ему они не нужны.
По словам журналиста, возвращение территорий невыгодно украинской власти «по миллиону причин». Одна из них – наличие в Донбассе не очень лояльного электората, который в нынешних условиях удается «оттеснить от выборов».
Ранее в пятницу сообщалось, что эксперт Александр Храмчихин выступил с прогнозом, согласно которому армия Украины может атаковать в будущем север Крымского полуострова.
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