CNN: Госдеп обвинил ФСБ в причастности к «отравлению» Навального «Новичком»

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24 декабря 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

госпитализация А. Навального в Шарите, Фото: Victor Lisitsyn/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на официального представителя Госдепартамента сообщили, что сотрудники ФСБ якобы причастны к отравлению российского политика Алексея Навального боевым веществом из группы «Новичок».

«США полагают, что сотрудники Федеральной службы безопасности России использовали вещество нервно-паралитического действия "Новичок", чтобы отравить Навального. Нет другого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности российских властей», - высказал собеседник.

Он добавил, что РФ «выдвинула множество часто противоречивых теорий заговора». По его словам, это способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, стоящих перед российскими властями, на которые они еще не ответили.

Ранее в Кремле назвали слова Навального об отравлении проявлением «мании величия и преследования».