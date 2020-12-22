В Центре общественных связей ФСБ России назвали расследование Навального провокацией

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22 декабря 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Навальный, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Так называемое расследование Алексея Навального о якобы его отравлении является провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб. Эту информацию сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ФСБ, видео с телефонным разговором Навального якобы с одним из сотрудников подразделения службы - подделка.

В сообщении пресс-службы ФСБ говорится, что "размещенное А. Навальным в сети Интернет так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".

По данным ФСБ, "использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора". В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.

Ранее Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, который якобы является одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ, якобы организовавшего его отравление.