В Кремле назвали слова Навального об отравлении проявлением «мании величия и преследования»

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22 декабря 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Алексей Навальный, Фото: Instagram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о «двойном отравлении» оппозиционера Алексея Навального. По его словам, у российского политика наблюдается «мания величия и преследования».

«Я, наверное, так чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования, можно также четко установить определенные проявления мании величия. Как говорят, он даже сравнивает себя с Иисусом», - высказал он.

Песков добавил, что заметил у Навального «проявление по Фрейду зацикленности на собственной гульфиковой зоне». Он призывает общественность и СМИ именно с такой позиции относиться к расследованию, в котором оппозиционер утверждает, что был отравлен российскими спецслужбами.

Ранее Песков объяснил заявление Владимира Путина по ситуации с Навальным на ежегодной пресс-конференции.