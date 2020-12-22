Песков прокомментировал заявление Путина на пресс-конференции по ситуации с Навальным

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22 декабря 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во вторник, 22 декабря, прокомментировал заявление Владимира Путина по ситуации с Алексеем Навальным, сделанное в рамках пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как в свете раскрытия личностей сотрудников ФСБ, которые "присматривали" за Навальным, Владимир Путин оценивает работу этой службы, Дмитрий Песков заметил, что глава государства говорил о "приглядывании" за "берлинским пациентом", однако не назвал имен. "Он об этом не говорил, не нужно передергивать", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. По словам Пескова, в данном случае нужны конкретные высказывания.

Напомним, в рамках большой пресс-конференции, которая состоялась на прошлой неделе, Путин, отвечая на просьбу оценить публикации о слежке за Навальным и о его якобы отравлении, заявил, что данный "пациент" пользуется поддержкой спецслужб Соединенных Штатов Америки, вследствие отечественные спецслужбы "должны за ним присматривать", однако это не значит, что его нужно травить.