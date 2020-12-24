Агентство Reuters узнало о готовности США «вонзить кол в сердце» «Северного потока – 2»
24 декабря 2020, 09:25[ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты готовы «вонзить кол в сердце» проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в публикации, размещенной в зарубежном сегменте интернета.
Агентство Reuters узнало, что сотрудники действующей американской администрации готовят новые рестриктивные меры, реализация которых призвана сделать завершение «Северного потока – 2» невозможным. Источник во властных кругах США проинформировал журналистов, что официальный Вашингтон намерен «вонзить кол в сердце» проекта газопровода.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, российское издание «Репортер» написало, что в стране может прекратиться производство самолетов «Суперджет» из-за новых санкций Штатов.
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