Reuters: США планируют в ближайшее время ввести новые санкции против «Северного потока – 2»

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23 декабря 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

трубы для строительства газопровода, Stefan Sauer/dpa

Журналисты вечером в среду, 23 декабря, сообщили, что администрация действующего президента США Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против газопровода "Северный поток – 2".

Как сообщает сегодня информационное агентство Рейтер, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, администрация Дональда Трампа, которая готовится в скором времени уйти, готовит новый пакет санкций. Уточняется, что ограничения, о которых идет речь, могут "нанести удар" по проекту России и Германии.

Подчеркивается, что санкции в отношении "Северного потока – 2" могут быть введены уже в ближайшем будущем.