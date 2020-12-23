Reuters: США планируют в ближайшее время ввести новые санкции против «Северного потока – 2»
23 декабря 2020, 21:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: Reuters
Журналисты вечером в среду, 23 декабря, сообщили, что администрация действующего президента США Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против газопровода "Северный поток – 2".
Как сообщает сегодня информационное агентство Рейтер, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, администрация Дональда Трампа, которая готовится в скором времени уйти, готовит новый пакет санкций. Уточняется, что ограничения, о которых идет речь, могут "нанести удар" по проекту России и Германии.
Подчеркивается, что санкции в отношении "Северного потока – 2" могут быть введены уже в ближайшем будущем.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.