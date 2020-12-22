Завершено строительство сухопутной части «Северного потока – 2»

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22 декабря 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

судно Академик Черский, фото: Stefan Sauer/dpa/ globallookpress.com

Заместитель председателя правления «Газпрома» генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщила, что строительство сухопутной части трубопровода «Северный поток – 2» завершено и готово к эксплуатации.

«Сухопутная часть уже построена и полностью готова к вводу. И сейчас на завершающем этапе находятся строительные работы также на сухопутном участке в РФ», - уточнила она на встрече с инвестбанками во вторник.

Бурмистрова отметила, что срок окончания строительства морского участка будет зависеть от ряда условий, таких как погода и период проведения работ.

Напомним, что 11 декабря возобновилось строительство газопровода в территориальных водах Германии. Однако СМИ со ссылкой на американского чиновника сообщили, что «Северный поток – 2» никогда не будет реализован.